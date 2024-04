George Carlin retiré des plateformes après un accord à l’amiable avec ses ayants droit

George Carlin , décédé depuis 2008, a fait l’objet d’un accord à l’amiable avec ses ayants droit et a été retiré des plateformes. Les membres de sa famille avaient porté plainte à l’encontre des deux responsables du podcast « Dudesy ». Ils avaient publié un épisode avec l’humoriste en invité, en utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour imiter sa voix et le style de ses blagues.

Le podcast avait provoqué la controverse, particulièrement après la grève qui a paralysé Hollywood l’an dernier et souligné le potentiel menaçant de l’IA pour les industries créatives

