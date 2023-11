Gen-Hy reçoit un soutien financier de Saint-Gobain pour développer des membranes AEM

Après Forvia, McPhy et Alstom, Gen-Hy est la quatrième entreprise du Nord Franche-Comté à avoir reçu une aide conséquente de l'État. Dans le cadre du programme européen dédié au déploiement de la filière hydrogène, la startup avait bénéficié d'une enveloppe de 111 millions d'euros, en octobre 2022. Un soutien financier qui a attiré de nouveaux actionnaires comme Eiffage en février dernier, et, depuis ce lundi 20 novembre, le groupe Saint-Gobain qui entre dans son capital.

Même si la startup ne communique pas les montants des parts respectives, Gen-Hy reste largement majoritaire. « Notre nouvel accord avec Saint-Gobain Solutions Haute Performance se concentre sur un programme de recherche commun pour développer et industrialiser à grande échelle de futures générations de membranes AEM (ndl : Anion Exchange Membrane) », poursuit-il. Une membrane sans terres rares Depuis 2019, Gen-Hy conçoit et fabrique des solutions de production d'hydrogène de mobilité, de stockage, d'approvisionnement énergétique et de nettoyage de moteurs de grande capacit





LaTribune » / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Saint-Gobain affiche un CA au T3 en baisse, conforme aux prévisionsSaint-Gobain affiche un CA au T3 en baisse, conforme aux prévisions

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Saint-Gobain présente des résultats solides, mais réclame un plan Marshall pour les investissementsLe leader mondial de l'habitat durable, Saint-Gobain, a présenté des résultats solides. Son patron réclame un plan Marshall pour accélérer les investissements. Le chômage repart à la hausse en France. Emmanuel Macron souhaite tripler le nombre de pompes à chaleur produites d'ici 2027.

La source: franceinter - 🏆 33. / 63 Lire la suite »

Saint-Gobain signe un contrat de fourniture d'électricité renouvelable avec Alpiq Energie FranceRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Saint-Malo : six dates pour acheter des coquilles Saint-Jacques aux pêcheursPendant les vacances de Noël et de la Toussaint, des pêcheurs de Saint-Malo vont proposer six ventes directes de coquilles Saint-Jacques.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Seine-Saint-Denis : la ville de Saint-Ouen veut réhabiliter le quartier AragoEnclavé, décrépit et concentrant une grande pauvreté, le quartier était l'un des derniers de la commune à ne pas bénéficier de programme d'aménagement.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Saint-Brevin, une étape vers Saint-Jacques-de-CompostelleDéjà très prisée des cyclotouristes de la Loire à Vélo ou de la Vélodyssée, Saint-Brevin accueillent de plus en plus de randonneurs en route vers des lieux sacrés, comme Saint-Jacques-de-Compostelle ou Rome.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »