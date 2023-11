Geert Wilders, leader de l’extrême droite, remporte les élections législatives aux Pays-Bas

Le grand gagnant des élections législatives aux Pays-Bas a un nom : Geert Wilders, leader de l’extrême droite islamophobe et souverainiste, identifiable à sa chevelure blond platine et ses propos outranciers. Le Parti de la liberté (PVV), sa formation, a remporté mercredi 22 novembre 35 sièges au Parlement néerlandais, qui en compte 150, selon les premiers résultats calculés à partir d’un sondage à la sortie des urnes, mais dont les résultats sont en général fiables.

S’ils sont confirmés, Geert Wilders fera plus que doubler son nombre d’élus. Lui-même semblait le premier surpris de cette annonce, comme le montre sa réaction, diffusée sur le réseau social X (ex-Twitter).35!!!!!! PVV GROOTSTE PARTIJ ❤





LaCroix » / 🏆 25. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Législatives aux Pays-Bas : large victoire de l'extrême droite menée par le 'Trump néerlandais'Le parti néerlandais d'extrême droite islamophobe de Geert Wilders est arrivé largement en tête des élections législatives, ce mercredi 22 novembre aux Pays-Bas.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Classement UEFA : La France à un souffle des Pays-BasLa France fonce tout droit sur les Pays-Bas au classement UEFA.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Indice UEFA: la France continue de rattraper son retard sur les Pays-BasL'écart entre la France (6e) et les Pays-Bas (5e) au classement de l'indice UEFA se réduit encore après la 3e journée de la phase de groupes des compétitions européennes de clubs.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

La France fond sur les Pays-Bas à l'indice UEFALe retard de la France sur les Pays-Bas à l'indice UEFA s'est grandement réduit cette semaine. La cinquième place n'est plus très loin devant, avec la perspective de garder quatre clubs en Ligue des champions en 2025-2026.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Le taux de pauvreté le plus bas de France est en Pays de la LoireLes Pays de la Loire affichent le taux de pauvreté le plus bas de France métropolitaine selon les derniers chiffres publiés par l’Insee. C'est en Vendée qu'il est le plus bas de la région.

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »

Tour de France féminin 2024: des Pays-Bas à la montagne des HollandaisDes Pays-Bas à la montagne des Hollandais: le Tour de France féminin 2024 partira de Rotterdam le 12 août pour arriver six jours plus tard au sommet mythique de l'Alpe d'Huez, fief des supporters «oranje».

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »