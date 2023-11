Gaza: 'On demande à une population civile de se déplacer d'une zone bombardée vers une autre zone bombardée' affirme Guillemette Thomas, coordinatrice médicale Médecins sans frontières

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienneGaza: "On demande à une population civile de se déplacer d'une zone bombardée vers une autre zone bombardée" affirme Guillemette Thomas, coordinatrice médicale Médecins sans frontièresGaza: "Huit membres de la famille directe de ma compagne ont été tués dans un bombardement, dont six enfants" affirme Josselin, un Français marié à une PalestinienneOtages: "Les familles sont mortes de peur que cette opération ne précipite leurs fins" affirme Patrick Klugman (coordinateur de "Freethem")7 MINUTES POUR COMPRENDRE - Pourquoi les passagers d'un vol en provenance d'Israël a été pris d'assaut au Daguestan?"Il faut que je garde l'espoir, sinon je vais devenir fou": l'attente interminable du père de Mia, une Franco-israélienne otage du Hamas

Le vice-président de Médecins du Monde dénonce la situation humanitaire à GazaJean-François Corty, vice-président de Médecins du Monde, alerte sur la mise à mort de milliers de civils et d'acteurs humanitaires dans la bande de Gaza. Les hôpitaux sont débordés et manquent de ressources pour prendre en charge les blessés et les malades. Lire la suite ⮕

L'armée israélienne appelle les Palestiniens à se rendre dans le sud de la bande de Gaza pour recevoir de l'aide humanitaireL'armée israélienne a appelé les Palestiniens à se rendre dans le sud de la bande de Gaza, où l'aide humanitaire, par l'Égypte et les États-Unis, va être accrue dimanche. Les civils du nord de Gaza et de la ville de Gaza devraient se déplacer temporairement au sud du Wadi Gaza, vers une zone plus sûre où ils pourront recevoir de l'eau, de la nourriture et des médicaments. Israël a imposé un siège total à Gaza, coupant les approvisionnements en eau, électricité et nourriture. L'ONU estime que 100 camions d'aide humanitaire par jour sont nécessaires. Lire la suite ⮕

Annoncer un décès : une tâche difficile pour les médecins d'urgenceAprès des années de médecine d'urgence, les médecins doivent annoncer des décès à des proches. Une tâche difficile mais essentielle, qui ne doit jamais être minimisée. Lire la suite ⮕

Arrivée de nouveaux médecins à la maison de santé de Nogent-le-RotrouLa communauté de communes du Perche a annoncé l'arrivée de deux nouveaux médecins généralistes à la maison de santé de Nogent-le-Rotrou. Ces professionnels de santé viennent combler les cabinets vides et améliorer l'accessibilité des soins pour les patients. Lire la suite ⮕

L'ordre civil en danger à Gaza après le pillage des entrepôts d'aide alimentaireL'UNRWA met en garde contre l'effondrement de l'ordre civil à Gaza après le pillage de ses entrepôts et centres de distribution d'aide alimentaire par des milliers de personnes, signalant une détérioration de la situation après trois semaines de guerre et un siège strict. Lire la suite ⮕

