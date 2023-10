Gaza : les Vingt-Sept appellent à des «pauses humanitaires»

Sans remettre en cause le droit d’Israël à éliminer les terroristes islamistes du Hamas, l’Union européenne a durci le ton afin que Tel-Aviv épargne les civils palestiniens pris entre deux feux.

A l’issue du Conseil européen des chefs d’Etat et de gouvernement, qui a eu lieu jeudi 26 et vendredi 27 octobre à Bruxelles, les Vingt-Sept ont demandé que, face à«agisse de manière ciblée à Gaza, c’est-à-dire en luttant contre le terrorisme, mais sans mettre en danger la vie des civils».et plus encore la perspective d’une opération massive terrestre ne sont pas de nature à protéger comme il se doit les populations civiles.

