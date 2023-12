Gaza: le Conseil de sécurité de l'ONU exige une aide «à grande échelle», les combats continuent

Alors que l'armée israélienne a intensifié ses opérations dans la bande de Gaza, où la situation humanitaire déjà critique continue de se détériorer, le Conseil de sécurité de l'ONU a fini par approuver vendredi 22 décembre une résolution largement remaniée, sous la pression des États-Unis, destinée à améliorer l'aide humanitaire dans l'enclave.





RFI » / 🏆 40. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bilan et priorités du président du conseil départementalSébastien Vincini dresse un premier bilan de sa présidence du conseil départemental et évoque ses priorités dans un contexte financier difficile.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Gaza: un nouvel hôpital hors service après avoir été pris d’assaut par l’armée israélienneL'armée israélienne continue de livrer d'intenses combats dans la bande de Gaza. Initialement prévu lundi, un vote doit avoir lieu au Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi 19 décembre autour d'un projet de résolution appelant à une «» dans l'enclave palestinienne, preuve qu'Israël fait face à des appels de plus en plus insistants pour un cessez-le-feu de la part de la communauté internationale.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Guerre à Gaza : Israël prend son temps, les Américains souhaitent en finirIsraël a bénéficié d'un soutien à l'ONU des Etats-Unis, mais Washington presse pour une fin rapide des combats. L'Etat hébreu estime toutefois que la fin de guerre actuellement contre le Hamas serait prématurée.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Israël veut 'accentuer la pression' militaire dans la bande de GazaLe Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis, ce samedi, que son pays allait continuer sa 'juste guerre' pour 'éliminer le Hamas'.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Guerre Hamas-Israël : Situation « apocalyptique » à Gaza, un célèbre poète palestinien tué« 20 Minutes » fait le point pour vous tous les soirs sur le conflit qui s’est déclaré au Proche-Orient

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Keffiehs et poings levés: manifestation contre le pilonnage de Gaza lors de la COP28Plus d'une centaine de personnes ont protesté contre le pilonnage de la bande de Gaza par Israël lors de la conférence de l'ONU pour le climat à Dubaï. Les manifestants ont réclamé un cessez-le-feu à Gaza dans la "zone bleue" de la COP28, un espace géré par l'organisation mondiale et non par les autorités locales.

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »