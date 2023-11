Gaza, l'engrenage

L'armée israélienne est entrée mercredi 15 novembre dans l’hôpital Al-Shifa, où s’entassent des milliers de déplacés palestiniens, pour une opération «ciblée» contre le Hamas, accusé par Israël d’y abriter un site militaire stratégique. Informer depuis Gaza est extrêmement compliqué. Aucun journaliste ne peut y entrer, à l’exception de brèves incursions au sein d’unités de l’armée israélienne. Seuls ceux qui étaient sur place avant le 7 octobre continuent d’informer sur la situation.

Parmi eux, des journalistes et collaborateurs de l’Agence France-Presse, dont nous publions ce jour le reportage au sein de l’hôpital Al-Shifa de Gaza. Des dizaines de soldats israéliens, certains cagoulés et tirant en l’air, ordonnent aux Gazaouis réfugiés dans l’hôpital Al-Shifa de se rendre : la bataille autour du plus grand hôpital de la bande de Gaza se déroule désormais dans ses services et ses étages, raconte un journaliste collaborant avec l’AFP sur plac

Guerre Hamas-Israël : les hôpitaux de la bande de Gaza coincés entre Tsahal et le HamasC'est face à un dilemme tactique et humanitaire que se trouve Tsahal. Alors que le Hamas n'hésite pas à se servir des civils comme boucliers humains, l'armée israélienne est entrée dans l'hôpital al-Chifa, ce mercredi, pour mener « une opération cibléé »

Gaza : l'armée israélienne entre les armes à la main dans l'hôpital Al-Shifa pour une opération «ciblée» contre le HamasAprès l'avoir assiégé pendant plusieurs jours, les soldats de Tsahal ont porté dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 novembre les combats jusqu'à l'intérieur du plus grand établissement de santé de la bande de Gaza . Il abriterait un QG du Hamas , selon Israël. Les combats se déroulent désormais dans les couloirs de l'hôpital.

Guerre Hamas-Israël : les islamistes utilisent l'hôpital d'Al-Shifa comme «centre de commandement», affirme WashingtonL'armée israélienne a annoncé ce mardi avoir pris possession des bâtiments gouvernementaux du Hamas dans la ville de Gaza , notamment celui le Parlement et des bâtiments du gouvernement et de la police. Israël avait affirmé lundi que le Hamas utilisait l'hôpital d'Al-Shifa comme «centre de commandement». Du côté israélien, l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre a fait environ 1 200 morts, selon les autorités, en grande majorité des civils. Les bombardements israéliens sur Gaza ont tué au total 11 240 personnes, majoritairement des civils, parmi lesquels 4 630 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas .

L'armée israélienne mène une opération "ciblée" contre le Hamas dans l'hôpital al-ChifaAu 40e jour du conflit entre Israël et le Hamas , l'armée israélienne a lancé une opération "ciblée" dans l'hôpital al-Chifa, le plus important de la bande de Gaza , qu'elle accuse d'abriter des membres du mouvement islamiste palestinien.

Guerre Israël-Hamas : à Gaza, l'armée israélienne entre dans l'hôpital al-ChifaTôt mercredi matin, des dizaines de soldats israéliens, certains cagoulés et tirant en l'air, ont fait irruption dans cet hôpital, situé dans la ville de Gaza .

Guerre entre Israël et le Hamas : à Gaza, partir ou mourirLe Hamas affirme que plus de 11 000 personnes ont été tuées à Gaza . Les combats au sol se déroulent autour du plus grand hôpital du territoire. Les civils qui vivent au nord de l'enclave sont sommés par l'armée israélienne de partir vers le sud, réveillant chez eux les craintes d'une deuxième 'Nakba'.

