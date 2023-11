Gaza: l’Egypte va aider à évacuer « environ 7.000 étrangers » via le poste de Rafah

Certains sont nécessaires au fonctionnement du site et de l’application mobile (vous ne pouvez pas les refuser). D’autres sont optionnels mais contribuent à faciliter votre expérience de lecteur ou de lectrice et d’une certaine façon à soutenir Mediapart. Vous pouvez les refuser ou les accepter ci-dessous, selon leurs finalités.

OUESTFRANCE: Guerre Israël-Hamas : « Environ 7 000 étrangers » vont être évacués de Gaza en Égypte via RafahL’Égypte va aider à l’évacuation d’environ 7 000 étrangers de la bande Gaza via le terminal de Rafah. Mercredi 1er novembre, des dizaines d’étrangers et binationaux avaient déjà pu franchir le terminal.

MEDIAPART: Gaza: les premiers étrangers et binationaux franchissent le terminal de Rafah vers l’EgypteDes dizaines d’étrangers et de binationaux ont quitté mercredi la bande de Gaza vers l’Egypte par le terminal frontalier de Rafah, ouvert pour la première fois aux personnes au 26e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, selon un journaliste de l’AFP sur place.

LESECHOS: Guerre Israël-Gaza : le terminal de Rafah ouvre ses portes pour des évacuations limitéesLe terminal frontalier de Rafah, point d'entrée vers l'Egypte, a exceptionnellement ouvert ses portes pour la première fois depuis le début de la guerre. Au total, 90 blessés palestiniens et 450 binationaux et étrangers doivent ainsi quitter la bande de Gaza.

BFMTV: Gaza: les premiers étrangers et bi-nationaux franchissent le terminal de Rafah vers l'ÉgypteAu 26e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne continue ses offensives par les airs et au sol sur la bande de Gaza. Dans le même temps, la longue incertitude quant au sort des otages se poursuit, bien que l'organisation terroriste ait affirmé libérer des otages étrangers...

LEHUFFPOST: Des journalistes filment l'ouverture de la frontière de Rafah entre Gaza et l'ÉgypteDes journalistes filment l'entrée d'une ambulance du ministère de la Santé palestinien à la frontière de Rafah dans la bande de Gaza avant de traverser vers l'Égypte le 1er novembre 2023. Selon les correspondants de l'AFP, des dizaines de détenteurs de passeports étrangers piégés à Gaza ont commencé à quitter le territoire palestinien déchiré par la guerre le 1er novembre, lorsque la frontière de Rafah avec l'Égypte a été ouverte pour la première fois depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre.

CNEWS: Israël-Hamas : les premiers étrangers et bi-nationaux franchissent le terminal de Rafah vers l'EgypteDepuis le début de la guerre, l'armée israélienne déclare avoir frappé 11.000 cibles à Gaza. L'Arabie saoudite a dénoncé mercredi 'avec la plus grande fermeté' le bombardement israélien d'un camp de réfugiés à Gaza, qui a fait des dizaines de morts

