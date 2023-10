Gaza: intenses bombardements en cours dans le nord de l'enclave palestinienne

Près de trois semaines après les attaques du Hamas en Israël qui ont fait plus de 1.400 morts, l'État hébreu continue sa riposte aérienne et indique avoir mené une nouvelle incursion au sol dans la bande de Gaza. Catherine Colonna évoque des"preuves de vie" concernant les 9 Français disparus. Plusieurs manifestations de soutien au peuple palestinien sont organisées ce vendredi 26 octobre dans le monde arabe.

Depuis la guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par l'attaque du mouvement palestinien sur le sol israélien le 7 octobre, les échanges de tirs sont quasi-quotidiens entre le Hezbollah libanais, un allié du Hamas et de l'Iran, et l'armée israélienne dans la zone frontalière.

"Nous sommes préoccupés par la punition collective infligée aux Gazaouis en réponse aux attaques atroces du Hamas, qui constituent elles aussi des crimes de guerre", a déclaré à Genève la porte-parole du Haut-Commissariat des droits de l'homme de l'ONU. headtopics.com

"Les attaques aveugles menées par des groupes armés palestiniens, notamment le lancement de roquettes non guidées sur Israël, doivent cesser", a-t-elle aussi demandé."Il a été confirmé que 53 de nos collègues à Gaza ont été tués depuis le 7 octobre", a indiqué sur Twitter l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens.

Le Premier ministre espagnol a "un doute légitime" sur le respect par Israël du droit international à Gaza "Les images que nous voyons d'une population qui souffre à Gaza, et surtout des enfants (...) ça me semble absolument inacceptable", a-t-il poursuivi.Français en vacances à Gaza, Oday est actuellement bloqué dans l'enclave palestinienne. Il implore le gouvernement français de l'aider à rentrer dans l'Hexagone. headtopics.com

