Gaston Lagaffe : un personnage iconique de la BD franco-belge

C’est l’un des personnages les plus iconiques de la BD franco-belge : Gaston Lagaffe, ses siestes, ses inventions génialissimes pour faire le moins d’efforts possibles au travail, bref, son goût très prononcé pour la paresse. Des facéties qui reviennent dans les librairies ce mercredi, à l’occasion de la sortie du 22e album.Mais tout salarié le sait, le vrai monde professionnel a sa part de cruauté et de loi de la jungle.

Un Gaston Lagaffe y survirait-il, ou serait-il viré au bout d’une heure de période d’essai ? Comment gérer un tel cas collaborateur, à la fois créatif et totalement en dilettante, dans la vraie vie ? Pour le savoir, on a demandé à trois experts du monde du travail.Dominique Primault, syndicaliste CFDT :Gaston Lagaffe serait-il un bon syndicaliste ? - AFPCe que Gaston lui évoque :« Une personnalité très sympathique et un gros travailleur, contrairement au cliché qu’on a de lui d’un être purement intéressé par la paresse. Il suffit de voir le nombre de machines et de gadgets qu’il fabrique. Il a beaucoup de valeurs – et pas que celle de la siest





20Minutes » / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Gaston Lagaffe, la «cash machine» derrière l’indolenceRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Brillon-en-Barrois : venez participer à la 22e édition de la RandoweenPour la 22e année, l’association Sports et découverte organise, à l’occasion d’Halloween, une randonnée nocturne.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

38 artistes pour le 22e Salon des Muses d’Europe au musée de L’Isle-JourdainLe 22e Salon des Muses d’Europe se prépare, il aura lieu au Musée européen d’art campanaire de L’Isle-Jourdain du mercredi 8 novembre au samedi 9 décembre.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

L’Agora des savoirs ouvre sa 22e saison au centre Rabelais à MontpellierDouze nouveaux rendez-vous sont ainsi programmés avec, le 8 novembre pour l'ouverture, l’astrobiologiste Nathalie A. Cabrol.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Le Mans. BD : Gaston Lagaffe en vedette à l’abbaye de l’ÉpauL’événement « BD à l’Épau » organise une seconde rencontre en 2023. Après avoir reçu Milo Manara à l’abbaye de l’Épau au mois de septembre, c’est au tour de l’auteur de Gaston Lagaffe Marc Delafontaine (dit Delaf’) de se rendre au Mans. Il rencontrera les lecteurs le dimanche 26 novembre à partir de 14 heures.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Le Mans. Gaston Lagaffe sera mis à l’honneur à l’abbaye de l’Épau le 26 novembreLe prochain invité de « BD à l’Épau » a été dévoilé ce vendredi 3 novembre 2023. Il s’agit de Gaston Lagaffe, ou plus précisément de son auteur Marc Delafontaine dit « Delaf’». Il rencontrera les lecteurs le dimanche 26 novembre, à l’abbaye de l’Épau (Le Mans).

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »