Gaspard Koenig : 'Dans l'écologie, il y a une tension très forte entre planification et décentralisation'

"Il y en a qui sont très angoissés par la montée des eaux, d'autres par la disparition des insectes ou des ours polaires... Moi, ma porte d'entrée personnelle, ça a été le ver de terre ! Je les ai découverts en bêchant mon potager, puis j'ai commencé à me documenter, à me renseigner...

"Il y a une tension très forte, et cette tension c'est un peu la mission des intellectuels de la résoudre, entre nature et liberté. Mais philosophiquement ce sont deux notions qui vont très bien ensemble, de manière très intuitive. Quand vous vous promenez en forêt, vous vous sentez libre, plus que quand vous avez un million de choix devant votre écran.

"J'imagine que la génération qui a 12 ans aujourd'hui va dire à ses aînés : écoutez, vos actions de désobéissance civile, c'est bien gentil, mais il va falloir passer au stade supérieur. Au stade de l'action directe, quasiment du terrorisme. Je ne dis pas que je l'appelle de mes vœux, mais je comprends la logique.

