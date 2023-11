Gares & Connexions : vers une stratégie commerciale nationale

Passer d'une approche locale de la boutique en gare à une stratégie commerciale nationale. C'est l'exercice auquel s'astreint actuellement Gares & Connexions , entité chargée des gares au sein du groupe SNCF . Une nouvelle orientation qui pourrait s'inscrire pleinement dans le futur plan stratégique de sa directrice générale, Marlène Dolveck, à condition que son mandat qui s'achève au 31 décembre soit reconduit.

Lire aussiLa SNCF mise sur les TER à batterie pour sortir du diesel et améliorer son bilan carbone Plutôt que d'essayer de faire feu de tout bois, en travaillant sur des implantations commerciales gare par gare, Gares & Connexions s'est lancé dans une série d'appels nationaux en ciblant de nouveaux services, avec la création de « nouvelles lignes de métier ». Avec 3.000 gares, qui accueillent 10 millions de voyageurs chaque jour, le potentiel de développement est très large, même si cela ne concernera jamais l'ensemble du résea





