Gard : Un automobiliste intercepté à 144 km/h sur une route limitée à 70

Un automobiliste, soupçonné d’avoir roulé à 144 km/h sur une route limitée à 70, a été intercepté par les gendarmes, le 24 octobre, à Boisset-et-Gaujac (Gard), indiquent les militaires sur leur page Facebook. « Nos routes ne sont pas des circuits de vitesse », ont déploré les gendarmes du département, et ce conducteur « l’a clairement oublié ».

Cette interception « a ravi plusieurs automobilistes qui se sont présentés aux gendarmes pour signaler la conduite inconsciente de l’intéressé », ont ajouté les forces de l’ordre, qui soupçonnent cet automobiliste, outre l’infraction liée à la vitesse, d’avoir effectué des dépassements dangereux. Son permis de conduire a été suspendu pour six mois et son véhicule saisi est reparti sur une dépanneuse.

