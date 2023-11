Gard : le chancre coloré conduit à l'abattage de quinze platanes malades à Roquemaure

La commune de Roquemaure (Gard) a dû se résoudre à abattre, fin octobre 2023, plusieurs platanes contaminés par le chancre coloré, et ceux situés à proximité.

À l’origine du chancre coloré, le champignon ceratocystis platani, très résistant, qui provoque une maladie vasculaire incurable affectant les platanes et provoquant leur dépérissement. La seule solution pour limiter les contaminations en série, protéger l’intégralité du patrimoine végétal et garantir la sécurité des habitants, est de les abattre.

