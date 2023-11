Galère et danger sur la route. En raison de la mauvaise météo et des fortes pluies qui s'abattent sur l'Île-de-France, la chaussée de l'autoroute A3 en direction de Paris, à hauteur de la commune de Romainville (Seine-Saint-Denis), est inondée depuis ce lundi 30 octobre 2023 au matin. L'alerte et l'appel à la vigilance sont de rigueur, prévient Sytadin : 2 voies sur 4 sont effectivement neutralisées à droite.

'Compte tenu de la quantité d'eau sur la chaussée, les équipes de la Dirif ne sont pas en mesure d'évacuer cette eau par des moyens habituels', précise le site spécialisé dans l'état du trafic en temps réel.

Une entreprise doit intervenir, afin de pomper l'eau, néanmoins, 'compte tenu du délai d'intervention de l'entreprise et de la quantité d'eau à évacuer, cette situation pourrait durer au moins jusqu'en milieu d'après-midi, sans qu'il ne soit actuellement possible de préciser une heure certaine à laquelle elle sera terminée'. headtopics.com

À cette heure, la circulation est difficile vers Paris entre Aulnay et la Porte de Bagnolet. Le temps de parcours actuel sur cet itinéraire de 12 km est triplé (trois quarts d'heure contre dix-sept minutes en temps réel.

