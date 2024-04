Gabriel Attal sera le seul membre du gouvernement à répondre aux questions des députés

Dans une nouvelle formule pour tenter de redynamiser un exercice un peu usé, Gabriel Attal sera mercredi le seul membre du gouvernement à répondre aux questions des députés face à une majorité qui tangue sur plusieurs dossiers et des oppositions remontées sur le dérapage budgétaire.Tirez votre information d’une source de confianceUne juge d’instruction a décidé, le 20 mars, de renvoyer devant le tribunal deux camarades de classe d’Evaëlle, morte en 2019, pour des faits de « harcèlement ».

Mais aussi sa professeure de français. Pour comprendre ce choix, Mediapart s’est plongé dans le dossier.Fondée par Sam Altman, patron d’OpenAI, l’entreprise distribue sa nouvelle cryptomonnaie à toutes les personnes ayant « prouvé leur humanité ». Pour ce faire, elle a déjà scanné les iris de 4,5 millions de personnes sur la planète. Dont un million en Argentin

Gabriel Attal publie une photo en faveur des droits des femmes, un détail fait polémiqueVendredi 8 mars marquait la Journée internationale des droits des femmes. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités, dont des politiques, ont à cette occasion adressé un message de soutien. Mais sur la publication de Gabriel Attal, un détail ne passe pas auprès des internautes.

Miss France 2024 devient «ambassadrice» des maths auprès des filles, sur une idée de Gabriel AttalLe premier ministre nomme Miss France 2024, Ève Gilles, comme «ambassadrice» pour encourager les filles à s'engager dans les filières scientifiques et mathématiques.

Gabriel Attal annonce une consultation du public sur la stratégie énergie et climat de la FranceLa consultation portera d'une part sur la programmation pluriannuelle de l'énergie (quelles énergies, nucléaire et renouvelables, à horizon 2030 et 2035), et sur la SNBC, le plan pour réduire les émissions de carbone.

“C’est toi le patron” : Brigitte Macron défend une célèbre ministre face à Gabriel AttalBrigitte Macron soutient et encourage la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Nicole Belloubet est coincée entre la réforme des groupes par niveau que veut mettre en place Gabriel Attal et le milieu éducatif qui la conteste.

Gabriel Attal embarqué dans une fête déguisée avec le « Père Fouras » : ce moment lunaire !Ce samedi 23 mars, Gabriel Attal s'est rendu à Issy-les-Moulineaux pour faire du porte-à-porte afin de présenter la tête de liste de Renaissance aux élections européennes. Une opération qui a donné lieu à une scène plutôt cocasse avec un résident.

Nicole Belloubet à l'Éducation : une nomination en décalage avec les positions de Gabriel AttalAprès le passage tourmenté d'Amélie Oudéa-Castéra à l'Éducation nationale, Emmanuel Macron a choisi son ex-ministre de la Justice pour lui succéder. Une décision surprenante au vu des anciennes prises de position de cette dernière aux antipodes du projet porté par Gabriel Attal, qu'il s'agisse de l'affaire Mila ou du port de l'uniforme.

