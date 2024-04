Gabriel Attal confirme sa stratégie de l’omniprésence avec les nouvelles « QAG »

Avec ces nouvelles « QAG », Attal (ici en février 2024) confirme sa stratégie de l’omniprésence Réforme de l’assurance chômage : pourquoi le gouvernement tient tant à cette mesure aux résultats incertains» avec lui à Matignon, essaie d’être sur tous les ballons. Camper le rôle de ministre de l’Éducation nationalepour évoquer la dernière polémique en date.

Désormais, le mercredi, il sera amené à répondre, seul, sur tous les périmètres de ses ministres… De l’agriculture, aux affaires étrangères en passant par les sports ou la transition écologique.Gabriel Attal est quelqu’un de très volontaire et ambitieux. Il a envie d’occuper le terrain, quitte à être partout et à la place des uns et des autres« Pour moi un gouvernement c’est une équipe. Là, on incarne vraiment la verticalité » , regrette ainsi le président des députés Modem Jean-Paul Mattei, à propos de la nouvelle formule des QA

Jordan Bardella : cette “connerie” que Gabriel Attal dénonce en privéLes élections européennes constituent un véritable enjeu pour la majorité présidentielle. Dans ce contexte concurrentiel, le Premier ministre Gabriel Attal aurait pointé du doigt une “erreur” commise par le président du Rassemblement national Jordan Bardella, ont rapporté nos confrères du Parisien.

– Bertrand Chameroy se paie Gabriel Attal : cette anecdote enjolivée par le Premier ministreDans l’émission C à vous du mardi 12 mars, Bertrand Chameroy s’est amusé à rejouer une anecdote racontée par le Premier ministre lors d’une conférence. Ce dernier aurait vécu une histoire assez improbable aux États-Unis.

Marine Le Pen : cette étrange manie qui étonne Gabriel AttalChaque semaine, La Tribune Dimanche partage à ses lecteurs les coulisses de la politique. Ce dimanche 17 mars, le journal évoque l'étrange manie de Marine Le Pen. Une habitude qui a étonné Gabriel Attal.

Invitée par Gabriel Attal, cette commerçante a représenté l'Orne à MatignonIl y a quelques mois, Anne-Claire Bonnet a repris la boutique Planète Grandeur Nature à Flers (Orne). Elle a été reçue à Matignon le 8 mars 2024 par Gabriel Attal.

Gabriel Attal : cette sonnerie de téléphone particulière qui retentit en cas d'urgenceNommé Premier ministre depuis plus de deux mois, le chef du Gouvernement Gabriel Attal est responsable en matière de sûreté aérienne. À ce titre, il possède un téléphone dont la sonnerie est spécifique à cet aspect de sa fonction, ainsi que l’ont rapporté nos confrères du Figaro.

Déficit: 'nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur', assure Gabriel Attal'Nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur' pour combler le déficit budgétaire, qui s'est creusé à 5,5% du PIB en 2023, a assuré Gabriel Attal mardi devant l'Assemblée nationale

