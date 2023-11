G.Skill présente la nouvelle génération de RAM Ripjaws

a d'abord concerné la gamme Trident chez G.Skill. Aujourd'hui, la marque diffuse aussi de la RAM nouvelle génération en Ripjaws, sa gamme un peu plus accessible, c'est-à-dire un peu moins onéreuse. Pour autant, il ne semble pas question ici de réduire les performances, pour le modèle de la CL28 que nous testons.Nous venons de le dire en préambule, G.

Nous l'avons dit, l'objectif n'est pas ici de « maltraiter » nos modules de DDR5, mais plutôt de vous donner un complément d'information à propos de barrettes que nous avons retenues. Ce complément d'information passe d'abord par l'analyse, avec CPU-Z, des fréquences et timings obtenus en exploitant le profil XMP de la mémoire.

Pas de surprise particulière avec les performances obtenues sur le test mémoire d'AIDA64. La G.Skill Ripjaws S5 DDR5-5600 CL28 n'a clairement pas vocation à battre des records. Elle assure les débits que nous sommes en droit d'attendre, avec près de 90 000 Mo/s en lecture et l'habituel « creux » en écriture, à tout de même 79 000 Mo/s. headtopics.com

Plus simples, mais aussi plus économiques que les Trident Z5, les Ripjaws S5 constituent une mémoire de choix pour quiconque souhaite passer à la DDR5 sans se ruiner. Bien sûr, on reste encore un cran au-dessus de la DDR4, mais à moins de 130 euros les 32 Go (2x 16 Go), les choses deviennent très accessibles.

Surtout, cette accessibilité ne se fait pas en sacrifiant les performances ou la qualité technique des barrettes de mémoire. G.Skill confirme son excellente réputation avec des débits élevés et des timings intéressants. Pour ne rien gâcher, la marque conserve sa garantie à vie, preuve de la confiance qu'elle a dans la fabrication de ses composants. headtopics.com

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes. Lire la suite ⮕

Les puffs, les cigarettes électroniques à la mode chez les adolescents en FranceLes puffs, des cigarettes électroniques aux arômes variés, sont devenues très populaires parmi les collégiens et lycéens en France. Malgré l'interdiction de vente aux mineurs, de nombreux adolescents en ont déjà essayé et en ont acheté selon une étude récente. Lire la suite ⮕

Les transports anciens de Nantes à travers les photographies et les cartes postalesDepuis plus de vingt ans, l'auteur collecte des photographies et des cartes postales rares sur Nantes du début du XXe siècle. Il publie des livres sur l'histoire des rues, les vieux commerces et les personnages pittoresques. Découvrez l'univers des transports anciens de la ville à travers ces témoignages visuels uniques. Lire la suite ⮕

Départ tonique pour les Ultim, les Ocean fifty et les Class40Les Ultim, les Ocean fifty et les Class40 ont pris le départ dans des conditions toniques. Les pointes de vitesse ont atteint une quarantaine de nœuds. Charlie Dalin, le skipper de l'Imoca Macif, a été victime d'une violente chute lors d'une pige sur 11th Hour en mai 2023. Il porte désormais un casque en cas de conditions météo difficiles. Bien qu'il ait déclaré forfait pour la Transat Jacques Vabre 2023, il prendra tout de même le départ pour assurer sa qualification pour le Vendée Globe 2024. Lire la suite ⮕

Les États-Unis renforcent les restrictions sur les exportations de semi-conducteurs vers la ChineLa secrétaire américaine au Commerce annonce de nouvelles mesures pour limiter les exportations de semi-conducteurs vers la Chine, nécessitant une licence d'exportation. Les restrictions s'étendent également à d'autres pays. Les entreprises américaines spécialisées dans les puces expriment leur inquiétude quant à l'impact sur l'écosystème technologique américain. La Chine réagit déjà aux restrictions précédentes. Lire la suite ⮕

Les États-Unis renforcent les restrictions sur les semi-conducteurs chinoisLes États-Unis vont imposer de nouvelles restrictions pour empêcher la Chine de contourner les sanctions sur les semi-conducteurs, indispensables au développement de l'IA. Les fabricants chinois avaient trouvé une astuce en proposant des produits similaires aux puces Nvidia, mais cette faille sera comblée par les mesures américaines. Lire la suite ⮕