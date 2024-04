Fusion des acteurs de la sûreté nucléaire française : un accord trouvé par les députés et sénateurs

Députés et sénateurs sont parvenus mercredi à un accord sur le projet de loi de fusion des deux acteurs de la sûreté nucléaire française, l'ASN, gendarme des centrales, et l'IRSN, chargé de l'expertise technique, avant un ultime vote à suspense à l'Assemblée mardi. Une délégation de parlementaires des deux chambres a abouti à un texte de compromis sur ce projet de réforme de la gouvernance de la sûreté nucléaire, lors d'une commission mixte paritaire (CMP).

Le rapprochement entre l'ASN et l'IRSN sera soumis le 9 avril à un ultime vote dans les deux chambres, avec une issue encore très incertaine à l'Assemblée nationale: en effet, les députés n'avaient approuvé cette réforme qu'à une voix près le 19 mars, le Rassemblement national s'y opposant à la surprise général

