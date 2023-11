La police israélienne a annoncé, jeudi 16 novembre, avoir « neutralisé » trois assaillants après une « fusillade » près d'un barrage de sécurité reliant Jérusalem à la Cisjordanie occupée, les secours israéliens faisant état de « quatre blessés », dont « un dans un état critique ». Un journaliste de l'Agence France-Presse sur place a entendu des rafales nourries de tirs à l'arme automatique au niveau de ce check-point.

Les services de secours israéliens font état de « quatre blessés par balle, dont un homme d'environ 20 ans dans un état très grave », dans un communiqué. Deux autres personnes ont été légèrement blessées. Tous les blessés étaient des membres des services de sécurité. De son côté, la police israélienne assure que « trois terroristes arrivés en voiture depuis la Cisjordanie ont tiré sur les forces de sécurité » avant d'être « neutralisés ». Dans un nouveau bilan, publié ce jeudi, l'armée israélienne a indiqué que 50 soldats de Tsahal étaient morts au combat depuis le 7 octobre dernie

:

LAPROVENCE: La guerre entre Israël et le Hamas continueLe gouvernement du Hamas annonce un nouveau bilan de 11 240 morts dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza.

La source: laprovence | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Face à la guerre, dialogues européensL’Institut Français lance à partir de mardi 14 novembre une série de rencontres entre personnalités européennes pour débattre des bouleversements engendrés en Europe par la guerre en Ukraine. Ouest-France est partenaire de cette initiative, et animera à Prague, mardi, une table ronde sur l’Union européenne face à la guerre.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

LESECHOS: Ukraine, la guerre ordinaireDepuis le 24 février 2022, date de son invasion par la Russie, l'Ukraine vit en guerre. Dans « La Story », le podcast d'actualité des « Echos », Pierrick Fay fait le point avec Guillaume Ptak, le correspondant des Echos à Kiev, sur l'évolution d'un conflit qui risque de durer.

La source: LesEchos | Lire la suite »

LEPOİNT: La guerre entre Israël et le Hamas continueLa guerre entre Israël et le Hamas est entrée lundi 13 novembre dans son 38e jour. Le ministre de la Défense israélien affirme que le Hamas a perdu le contrôle à Gaza et que ses combattants fuient vers le sud. Les combats se concentrent à Gaza-ville. Les civils pillent les bases du Hamas et ne croient plus au gouvernement. Les hôpitaux du nord de Gaza sont hors service faute de carburant.

La source: LePoint | Lire la suite »

20MİNUTES: Guerre Hamas-Israël : Gaza assoiffée de gazole et un civil tué à la frontière libanaise« 20 Minutes » fait le point pour vous tous les soirs sur le conflit qui s’est déclaré au Proche-Orient

La source: 20Minutes | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Israël vote une «indemnité de guerre» de près de 4 milliards d’euros pour les entreprisesRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »