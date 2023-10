Fury provoque Ngannou avant leur combat : "Ce sera comme un champion de tennis de table contre Djokovic à Wimbledon"

Tyson Fury a fait étalage de son habileté à vendre un combat et à faire monter l'excitation autour de celui-ci. Lors de la dernière conférence de presse face à face avec Francis Ngannou, ancien champion de MMA qu'il affrontera en boxe anglaise samedi soir à Riyad, en Arabie Saoudite, il a comparé le Camerounais à un "champion de tennis de table" qui viendrait se frotter à Djokovic à Wimbledon.

Nous ne sommes pas payés pour longtemps, nous sommes payés pour peu de temps. Et je vais rendre ça bien court pour luiÇa fait partie du jeu, il n'y a rien de personnelCe sera comme un champion de tennis de table face à Novak Djokovic en finale de Wimbledon headtopics.com

". Francis Ngannou est prévenu, dans le ring, il mettra les pieds en terrain conquis. Puis, Fury a tenu à en remettre une couche, en référence à la force à la force impressionnante dont a fait preuve son adversaire pendant sa carrière en MMA : "

La boxe est un sport de gentlemen. C'est une science douce, le plus grand et le plus fort ne gagnera pas, c'est l'homme avec les meilleures compétences. Je suis dans le milieu depuis tellement longtemps. Je considère que ça fait partie du jeu, il n'y a rien de personnel headtopics.com

". Une prise de distance donc, reste à voir s'il saura faire de même une fois que la cloche aura sonné samedi soir.

