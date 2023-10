Fury plus lourd que Ngannou à la pesée avant leur combat

réagirAvant leur affrontement, samedi soir, à Riyad (Arabie saoudite), l'Anglais Tyson Fury, champion WBC des lourds, et le Camerounais Francis Ngannou, ex-tenant UFC de MMA, ont été pesés vendredi en fin de journée. L'exercice s'est déroulé en plein air, près de l'enceinte qui accueillera les combats d'encadrement (Fury-Ngannou se déroulera dans une salle voisine, le Boulevard Hall).

Disputé en dix rounds sans titre en jeu, Fury-Ngannou sera arbitré par le Canadien Mike Griffin et jugé par le Mexicain Juan Carlos Pelayo, le Canadien Ed Garner et l'Américain Alan Krebs. Le superviseur sera le Mexicain Mauricio Sulaiman, président du WBC. Les quatre officiels sont membres de sa fédération.

Le Français Jean-Robert Lainé jugera le Championnat d'Amérique du Nord et WBA-Intercontinental des lourds entre le Russe Arslanbek Makhmudov et l'Américain Anthony Wright.publié le 27 octobre 2023 à 18h48 headtopics.com

