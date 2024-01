Funérailles de Jacques Delors à Fontaine-la-Gaillarde

La cérémonie s’est déroulée ce samedi 6 janvier à Fontaine-la-Gaillarde dans l’Yonne, où reposent son épouse Marie et son fils Jean-Paul. « Jacques Delors dans ses multiples engagements et fonctions a cherché à vivre cette dimension concrète de l’attention aux plus petits, aux plus faibles, cette dimension du partage » a souligné dans son homélie Mgr Hérouard.

L’archevêque de Dijon, par ailleurs vice-président de la Commission des épiscopats de l’Union Européenne, célébrait la messe des funérailles avec Mgr Hervé Giraud, archevêque de Sens-Auxerre.en présence de personnalités politiques venues de toute l’Europe, à l’ancien président de la Commission européenne, décédé mercredi 27 décembre à l’âge de 98 an





Mort de Jacques Delors : Macron salue un « homme d'État au destin français »

Funérailles de Jacques Delors aux Invalides

Mort de Jacques Delors : 'Artisan de notre Europe', 'véritable visionnaire'... toutes les réactions

Mort de Jacques Delors : dans les coulisses de « 7 /7 », le jour où il a renoncé à la présidentielle

