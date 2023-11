Funérailles à l’église, la place des prêtres en question

« Être présent avec ceux qui sont au désespoir par rapport à la mort est l’un des moments les plus importants pour l’annoncer. »Même son de cloche dans le diocèse de Montauban (Tarn-et-Garonne), où un prêtre précise :

confie ce curé de campagne pourtant très heureux d’être accompagné dans sa tâche par une équipe funérailles constituée de laïcs.À l’inverse, certains diocèses tiennent particulièrement à confier la conduite des funérailles à des fidèles paroissiens formés à cette tâche.

« Notre témoignage est important aussi, quand les yeux brillent de la foi, il y a toujours quelque chose de sacré qui passe. » « les équipes funérailles sont la manifestation de la présence de l’Église, corps du Christ. Par son témoignage, la parole qu’elle proclame et la célébration, c’est le Christ qui rejoint les hommes dans leur détresse.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIAPART: France: le scénario macroéconomique de la France maintenu pour fin 2023Les prévisions macroéconomiques de la France sont maintenues pour la fin 2023, a annoncé mardi le gouvernement après la présentation en conseil des ministres du « projet de loi de finances de fin de gestion » pour cette année.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

BFMTV: 'La tempête Ciaran sera aux abords de la France ce mercredi soir', indique Météo FranceVIDÉO - Météo France organise ce mardi une conférence de presse sur la tempête Ciaran, qui va frapper violemment l’ouest de la France à partir de ce mercredi soir.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Gérald Darmanin assure que 'la France sait protéger les juifs de France'VIDÉO - Gérald Darmanin s’exprime ce mardi soir depuis la synagogue de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

CLUBIC: La diffusion en 4K sur France 2 et France 3France Télévisions envisage d'abandonner le flux HD sur la TNT avant la fin de la décennie. France 2 prévoit de débrancher définitivement la Full HD d'ici 2029. Le signal de France 2 et France 3 va être déployé en 4K progressivement jusqu'en juin 2024 en prévision des Jeux olympiques de Paris. Plus de 20 millions de ménages français seront équipés d'un téléviseur compatible 4K UHD l'année prochaine. France 2 et France 3 continueront de diffuser en 4K UHD après les JO 2024.

La source: Clubic | Lire la suite ⮕

EUROPE1: La belle histoire de la France Bouge : l'entreprise «France Tombale»Tous les jours, du lundi au jeudi, la France bouge prend des nouvelles d'entrepreneurs qui sont déjà passés dans l'émission.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

LEHUFFPOST: Tempête Ciaran : 30 départements dont Paris passés en vigilance orange, trois toujours en alerte rougeDe nouveaux départements d’Ile-de-France et de l’Eure-et-Loir sont passés en vigilance orange Météo France, alors que la tempête Ciaran doit toucher la France mercredi soir.

La source: LeHuffPost | Lire la suite ⮕