Friture sur la ligne entre Starlink et Telecom Italia. Le fournisseur d'accès à internet par satellite du milliardaire américain Elon Musk accuse l’entreprise italienne d'entraver son déploiement de l'internet à haut débit en Italie en retenant des informations nécessaires pour coordonner leurs signaux.

Starlink affirme que l'opérateur historique n'a pas respecté pendant des mois les réglementations qui l'obligent à partager des données permettant d'éviter des interférences de fréquences, dans des plaintes déposées auprès du gendarme italien des télécoms et du ministère des Entreprises, avait rapporté lundi 1er avril l'agence Bloomberg. Ces accusations ont été rejetées par Telecom Italia. Un porte-parole du groupe italien a assuré mardi à l'AFP que «les informations dues à Starlink ont déjà été fournies

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Le_Figaro / 🏆 15. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Telecom Italia: Merlyn et Bluebell présentent des listes rivales pour le conseilTelecom Italia: Merlyn et Bluebell présentent des listes rivales pour le conseil

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Entre Marion Maréchal et Éric Zemmour, de la friture sur la ligne ?À l'approche des élections européennes, des signes de tension semblent émerger au sein de Reconquête, entre Marion Maréchal, tête de liste, et Éric Zemmour, leader du parti. Malgré des rumeurs de désaccords stratégiques et personnels, révélées par Le Point ce mardi 26 mars, les deux figures ont démenti toute mésentente...

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Réutiliser son huile de friture favoriserait l'apparition d'une neurodégénérescenceL'étude a révélé 'un lien potentiel entre la consommation à long terme d'huiles de cuisson réchauffées et l'augmentation de la neurodégénérescence”, explique 'Medical News Today'.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »

En Afrique de l'Ouest, les autorités des télécoms restent réticentes face au succès de StarlinkLes ambitions du milliardaire américain Elon Musk et de son service internet - par satellite - Starlink ne sont pas accueillis avec le même enthousiasme partout en Afrique.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Avec ce nouveau forfait, Starlink est au prix de la fibreStarlink commence à proposer un nouveau forfait moins cher. Appelé Deprioritized, il se rapproche du prix d'un abonnement à la fibre.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

Starlink veut concurrencer la fibre avec une offre à moins de 30€L'entreprise Starlink vient de lancer une nouvelle offre réseau, à moins de 30 euros par mois, suffisant pour concurrencer la fibre ?

La source: iPhonfr - 🏆 44. / 59 Lire la suite »