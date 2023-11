'Friends', la sitcom de la génération X

Rachel, Chandler, Monica, Phoebe, Joey, Ross ! Six prénoms qui au gré des 236 épisodes de leurs aventures new-yorkaises vont réunir des millions d'afficionados à travers le monde."Friends", une série devenue culte et pour une fois on n'hésite pas à utiliser ce terme si galvaudé.

À l'occasion du festival Séries Mania, Benoît Lagane vous proposera, du 22 au 30 mars, un podcast original quotidien. Histoire de se mettre en jambe, coup de projecteur sur quelques séries qui ont marqué leur temps.

Une musique, une fontaine, des mains qui frappent en rythme, un bar, un canapé, des amis qui discutent et une mariée qui débarque, échevelée. En 2 minutes 30 on avait compris qu'on allait les aimer, ces six-là et qu'ils allaient nous accompagner un petit bout de temps.qui a poussé aussi loin l'éloge du rien. Et c'est pour ça que c'était bien. headtopics.com

Décès de Matthew Perry, l'acteur de Chandler dans FriendsMatthew Perry, connu pour son rôle de Chandler dans la série Friends, a été retrouvé inconscient dans son jacuzzi à Los Angeles. Malgré les tentatives de réanimation, il n'a pas survécu. Le studio Warner Bros TV, producteur de Friends, est bouleversé par cette nouvelle. Matthew Perry luttait depuis longtemps contre son addiction aux analgésiques et à l'alcool. Il avait également révélé souffrir d'une grave anxiété pendant le tournage de la série. Lire la suite ⮕

Décès de Matthew Perry, l'acteur de Chandler Bing dans FriendsMatthew Perry, l'acteur qui interprétait Chandler Bing dans la célèbre série Friends, est décédé à l'âge de 54 ans. Les premiers hommages affluent sur les réseaux sociaux pour saluer sa contribution à la série emblématique. Lire la suite ⮕

Décès de l'acteur Matthew Perry, célèbre pour son rôle de Chandler Bing dans FriendsL'acteur Matthew Perry, connu pour son rôle emblématique de Chandler Bing dans la série Friends, a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles. Âgé de 54 ans, il luttait depuis des années contre son addiction aux analgésiques et à l'alcool. Aucun signe de crime n'a été trouvé sur les lieux. Sa disparition attriste ses anciens collègues et les fans de la série. Lire la suite ⮕

Décès de Matthew Perry, l'acteur de Chandler Bing dans FriendsMatthew Perry, célèbre pour son rôle de Chandler Bing dans la série Friends, a été retrouvé mort à son domicile à l'âge de 54 ans. Aucun signe de crime n'a été trouvé. Le studio Warner Bros TV. a exprimé sa tristesse et a envoyé ses condoléances à la famille et aux fans de l'acteur. Lire la suite ⮕

Matthew Perry, l'interprète de Chandler Bing dans Friends, rend hommage à Justin TrudeauMatthew Perry, l'acteur américain qui a grandi entre Montréal et Los Angeles, a fréquenté la même école que Justin Trudeau lorsqu'ils étaient enfants. En 2017, Perry avait révélé avoir frappé le petit Trudeau, ce à quoi le Premier ministre canadien avait répondu avec humour sur Twitter. Lire la suite ⮕

Décès de Matthew Perry, l'acteur de Chandler Bing dans FriendsMatthew Perry, célèbre pour son rôle de Chandler Bing dans la série Friends, est décédé à l'âge de 54 ans. Son personnage, connu pour son humour sarcastique, a marqué toute une génération. Lire la suite ⮕