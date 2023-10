Free : évitez d'installer la bêta d'iOS 17.2 sur votre iPhone... si vous voulez envoyer des SMS !

cette semaine. Et comme toujours, la bêta de la prochaine version, à savoir iOS 17.2, a directement suivi. On le sait, une version bêta souffre de bugs, qui seront repérés par les bêta-testeurs, afin de permettre la mise au point d'une version finale propre, qui pourra alors être téléchargée par tout le monde.

Le problème serait du fait d'Apple, et non de Free. Le géant américain aurait en effet avec cette bêta «». La filiale d'Iliad étant la seule à ne pas permettre cette fonction, les autres opérateurs ne devraient pas avoir à subir d'ennuis.En attendant que le problème soit résolu, il y a tout de même une façon de contourner le bug.

À noter que selon la même source, Apple a déjà été alerté de ce bug par Free lui-même ainsi que par des utilisateurs. La firme de Cupertino devrait ainsi rapidement produire un correctif qui pourra être téléchargé dans la prochaine version de la bêta iOS 17.2.Rejoignez la communauté des passionnés de nouvelles technologies. headtopics.com

