Frédéric Fauthoux après la victoire de la JL Bourg contre Besiktas : « On méritait de jouer cette finale »Frédéric Fauthoux, l'entraîneur de la JL Bourg, qualifiée pour la finale d'Eurocoupe où elle retrouvera le Paris Basketball, estime que son équipe a mérité de passer contre Besiktas, ce mercredi en demi-finales (89-63), et qu'elle aura sa chance à jouer à partir de la semaine prochaine. « On a fait un super match, avec de l'intensité, de l'énergie, on a contrôlé beaucoup de choses.

On méritait de jouer cette finale. Ce n'est pas fini. On est heureux mais focus.J'ai envie de dire oui car le résultat final donne raison. Je ne sais pas si ça change le match. C'était une partie d'Eurocoupe, une belle entre deux équipes qui voulaient la finale. On a résisté à leur fougue, leur physique. Le match 2 nous avait beaucoup appris. Tout n'a pas été parfait mais on mérite de passer. Je le redis, je ne veux pas qu'on s'arrête là. Dimanche, on a un match de Championna

