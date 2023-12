Fraude aux compteurs électriques Linky en Bourgogne-Franche-Comté

Ils étaient parvenus à manipuler des centaines de compteurs électriques Linky en Bourgogne-Franche-Comté. En ouvrant les petits appareils verts, les malfrats y ont installé un dispositif de dérivation aux propriétés surprenantes, capable de réduire artificiellement la consommation électrique enregistrée jusqu'à 75 %, rien que ça ! Le procureur de la République, Étienne Manteaux, a indiqué que tous, des fraudeurs aux clients bénéficiant de l'arnaque, étaient responsables.

Mais comment tout cela a pu se mettre en place ? Commençons par l'événement en date le plus récent. Vendredi 15 décembre, deux personnes ont été condamnées à Besançon, pour avoir mis en place une fraude majeure en bande organisée, sur de nombreux compteurs électriques. Les individus se faisaient passer pour un technicien (31 ans) pour l'un, et pour un apporteur d'affaires (46 ans) pour l'autre. Ensemble, ils avaient mis au point un stratagème bien sophistiqué, qui consistait à ouvrir les compteurs Linky, pour y installer un système de dérivation





