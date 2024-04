Frappes russes en Ukraine, quatre morts et plusieurs blessés

Quatre personnes sont mortes et plus de dix ont été blessées dans la nuit de mercredi à jeudi à la suite de nouvelles frappes russes sur Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine, ont annoncé les autorités.Tirez votre information d’une source de confianceUne juge d’instruction a décidé, le 20 mars, de renvoyer devant le tribunal deux camarades de classe d’Evaëlle, morte en 2019, pour des faits de « harcèlement ». Mais aussi sa professeure de français.

Pour comprendre ce choix, Mediapart s’est plongé dans le dossier.Fondée par Sam Altman, patron d’OpenAI, l’entreprise distribue sa nouvelle cryptomonnaie à toutes les personnes ayant « prouvé leur humanité ». Pour ce faire, elle a déjà scanné les iris de 4,5 millions de personnes sur la planète. Dont un million en Argentin

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Mediapart / 🏆 20. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Guerre en Ukraine: quatre morts dans des frappes russes sur KharkivLes villes d'Ukraine sont presque chaque nuit l'objet de frappes russes, la ville de Kharkiv, proche de la frontière dans le nord-est du pays, figurant parmi les plus régulièrement ciblées.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Ukraine: au moins cinq morts dans des frappes russes sur KharkivDes attaques de drones russes ont fait au moins cinq morts tôt ce jeudi 4 avril à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, ont déclaré des responsables.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Nouveaux échanges de frappes entre l'Ukraine et la Russie, Kharkiv privée d'électricitéL'Ukraine et la Russie ont encore mené des attaques aériennes réciproques durant la nuit de vendredi à samedi, qui ont fait deux morts côté russe, tandis que la ville ukrainienne de Kharkiv, toujours partiellement privée d'électricité après des frappes la veille, a de nouveau été visée.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Guerre en Ukraine: Kharkiv entièrement privée d'électricité après des frappes russesKharkiv, la deuxième plus grande ville du pays, a été touchée dans la nuit du 21 au 22 mars par des bombardements russes qui ont touché son infrastructure énergétique. D'après le maire de la ville, il s'agit de l'attaque russe la 'plus puissante' depuis le début de la guerre.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Ukraine : quatre morts dans des frappes russes, Kiev réclame des PatriotPlusieurs frappes russes ont fait au moins quatre morts et une trentaine de blessés mercredi, notamment à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, poussant Kiev à ...

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »

Guerre en Ukraine, jour 771 : quatre tués à Kharkiv, appel entre Paris et MoscouQuatre personnes ont été tuées et plus de dix blessées dans la nuit de mercredi 3 à jeudi 4 avril à la suite de nouvelles frappes russes sur Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine. La France n’a exprimé aucune « disposition à dialoguer » avec Moscou sur la guerre en Ukraine, assure le ministère français des armées.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »