Frappes russes en Ukraine : au moins onze morts dont cinq enfants

Au moins onze personnes ont été tuées, dont cinq enfants, et huit blessées samedi lors d'une frappe russe ayant notamment visé la ville de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional. Les frappes au bilan particulièrement lourd se sont multipliées depuis fin décembre en Ukraine et en Russie, signe d'une montée de la violence alors que le conflit dure depuis deux ans, avec un front globalement figé.

"Les Russes ont frappé la région avec des missiles S-300, tuant onze personnes et en blessant huit autres. Le coup principal a été porté à Pokrovsk et Rivné de la communauté de Myrnograd", a indiqué sur Telegram Vadim Filachkine, à la tête de la région de Donetsk. Vadim Filachkine a diffusé des photographies montrant des secouristes s'affairant autour de débris. Selon lui, la frappe a endommagé six maisons à Pokrovsk et une à Rivné, dans laquelle se trouvait une famille de six personnes. Selon les services de secours, six personnes, dont deux enfants, pourraient se trouver sous les décombres de deux bâtiments touchés





