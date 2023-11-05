Fransızca Haber Başlığı

Fransızca dilinde metin, başlık, özet, kategori ve konusunu yazar mısın?
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FRANCE3PROVENCE: Fransızca Haber MetniAşağıdaki haber Fransızca dilinde yazılmıştır.
La source: France3Provence | Lire la suite »
FRANCE3PROVENCE: Fransızca Haber MetniAşağıdaki haber için Fransızca dilinde metin, başlık, özet, kategori ve konusunu yazar mısın?
La source: France3Provence | Lire la suite »
FRANCE3PROVENCE: Fransızca HaberAşağıdaki haber için Fransızca dilinde metin, başlık, özet, kategori ve konusunu yazar mısın?
La source: France3Provence | Lire la suite »
FRANCE3PROVENCE: Fransızca Haber MetniAşağıdaki haber Fransızca dilinde yazılmıştır.
La source: France3Provence | Lire la suite »
FRANCE3PROVENCE: Fransızca Haber MetniAşağıdaki haber için Fransızca dilinde metin, başlık, özet, kategori ve konusunu yazar mısın?
La source: France3Provence | Lire la suite »