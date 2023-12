François Hollande évite Jérôme Cahuzac dans les couloirs de la maison de la Radio

Dans les couloirs de la maison de la Radio, remue-ménage. Ce lundi 27 novembre, alors que 8 heures viennent de sonner, François Hollande pousse les portes vitrées de l’immense bâtiment rond et presse le pas vers les ascenseurs, direction l’étage jaune de France Info. L’élévateur prend son temps, sentiment d’éternité.

L’ancien président de la République sait qu’aux étages supérieurs, chez France Inter, Jérôme Cahuzac, son ancien ministre du Budget, celui qui a menti 'les yeux dans les yeux' et qui fut condamné pour fraude fiscale, vient de conclure l’entretien de 7h50 et fera le chemin inverse. Il n’a aucune envie de le croiser. Il ne lui parle plus depuis la démission fracassante du ministre en 2013. Jérôme Cahuzac aurait pu forcer le destin. Les plumitifs auraient jasé, alimentant ainsi la chronique de son retour sur la scène politique. 'Nous n’avons jamais été amis avec François Hollande, raconte-t-il aujourd’hui à L’Express. La vie politique nous avait rapprochés, elle a fini par nous éloigne





LEXPRESS » / 🏆 34. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Retour politique de Jérôme Cahuzac : David Pujadas y croit, 'cela ne me choquerait pas'Plus de 400 personnes pour l'écouter à Pujols, puis rencontre le lendemain avec les Villeneuvois sur le marché : Jérôme Cahuzac prépare son retour en Lot-et-Garonne. Pour le journaliste David Pujadas (qui l'avait interviewé sur LCI après 9 ans de long silence), Jérôme Cahuzac 'a la volonté de renouer un fil qui a été rompu'...

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

François Hollande juge que 'le Hamas a voulu cette situation de guerre' avec IsraëlL'ancien président de la République avance que le mouvement islamiste a provoqué délibérément ce conflit. 'Quand le Hamas fait son opération (...) le Hamas sait parfaitement qu'il va y avoir une réplique israélienne, que la population de Gaza va être la première victime', déclare-t-il sur Sud Radio....

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Après sa participation à la réunion de Jérôme Cahuzac, une élue de la majorité de Villeneuve-sur-Lot mise surEstelle Hénaut-Blineau, élue déléguée à la citoyenneté à Villeneuve-sur-Lot, va être démise de ses fonctions après ses critiques publiques sur l'action municipale et participation à la soirée de lancement des Amis de Jérôme Cahuzac.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Villeneuve-sur-Lot : la venue de Jérôme Cahuzac scelle la fin d’une époque au sein de la majorité municipaleLe maire, Guillaume Lepers, a annoncé, mercredi 8 novembre, retirer sa délégation à Estelle Henault-Blineau. En profond désaccord avec lui, l’élue n’entend pas démissionner, mais s’inscrire dans une « opposition constructive »

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Retour de Jérôme Cahuzac sur la scène politique : le grand silence du maire de Villeneuve-sur-LotLa stratégie du maire de Villeneuve-sur-Lot Guillaume Lepers est de garder le silence pour faire face au bruit provoqué par l’éventuel retour de Jérôme Cahuzac sur l’échiquier villeneuvois.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Jérôme Cahuzac de retour en politique ? Ce qu'il s'est dit lors de la réunion publique et politique de VillenePlus de 400 personnes pour l'écouter à Pujols, puis rencontre le lendemain avec les Villeneuvois sur le marché : Jérôme Cahuzac prépare son retour en Lot-et-Garonne.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »