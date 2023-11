François Civil : “On s’est donné les moyens”

“C'est vrai que je suis acteur ! Merci de me le rappeler, j’oublie parfois.” François Civil est un peu déphasé. En ce début de mois d’octobre pluvieux dans la capitale, l’acteur s’est accordé ce qu’il n’avait plus connu depuis de longs mois, à savoir du répit. Des vacances en Espagne, à Majorque plus précisément, au cours desquelles il a pu souffler et prendre conscience d’un élément problématique : il est encore très coûteux de ne pas prendre l’avion pour voyager.

“On essaye tous un peu de diminuer l’avion, donc j’ai pris le train, le ferry... Je pense que c’est dix fois plus long et cent fois plus cher que de prendre l’avion. C’est la preuve qu’il y a des choses à améliorer sur les transports. Mais on s’est donné les moyens.” Se donner les moyens est une expression qui caractérise bien l’esprit et la trajectoire de la carrière du comédien de 33 ans. Depuis quelques années, François Civil a pris du galon dans le cinéma françai





