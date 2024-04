François Bégaudeau et la critique de la 'bourgeoisie cool'

En 2019, François Bégaudeau crée la polémique avec Histoire de ta bêtise (Fayard/Pauvert), un essai dans lequel il attaque la 'bourgeoisie cool'. Selon lui, cette catégorie sociale, souvent étiquetée à gauche, vivant dans le cœur des grandes métropoles (à commencer par Paris) et très présente dans le monde culturel et médiatique, est la principale responsable de l’élection d’Emmanuel Macron. L’écrivain entendait ainsi remettre la 'lutte des classes' au centre de l’analyse politique, ce qui n’a pas été au goût de tout le monde. Jésus, les bourgeois et nous, livre d’entretien publié avec Paul Piccarreta, directeur de la revue d’écologie intégrale Limite et des éditions L’Escargot, poursuit ce travail, mais pas seulement. Il est également question des classes populaires, que Bégeaudeau refuse d’idéaliser (critiquant notamment la notion de 'common decency' chère à George Orwell et Jean-Claude Michéa), de football, mais aussi du Christ… Rencontre