Francesca Scorsese, la fille de Martin Scorsese, devient une cinéaste prometteuse

Martin Scorsese, à qui l'on doit Les Affranchis, Raging Bull, Les Infiltrés, Killers of the Flower Moon et encore bien d'autres classiques, est largement considéré comme le plus grand réalisateur vivant. Mais qui est le meilleur metteur en scène du plus grand metteur en scène ? Il s'agit de Francesca Scorsese, sa fille de 23 ans et cinéaste digne de ce nom.

Au début de l'année, son court métrage Fish Out of Water, qui raconte l'histoire d'une jeune mère égarée qui renoue avec son propre père, a été projeté à Cannes et au festival du film de Tribeca. Si le père de Francesca n'apparaît pas dans le film, il figure en bonne place sur son TikTok, où leurs vidéos ensemble deviennent virales. Leur chef d'œuvre, “Papa devine des expressions argotiques”, dure un peu moins de cinq minutes et a été visionné 2,4 millions de foi





