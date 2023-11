"Fraise, Framboise, Myrtille", ou comment exprimer ses sentiments sur les réseaux sociaux ©AFP - SEBASTIEN BOZONAlors que la France s'écharpe sur l'écriture inclusive, TikTok est déja loin dans le futur de la langue française. L'expression"Fraise, Framboise, Myrtille" fait des émules chez les jeunes avec plus de 66 millions de vues. Plus qu'une tendance, c'est devenu le moyen de dire ce que l'on ressent.

