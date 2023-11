Fracture spatiale entre la ville et la campagne aux Pays-Bas

Des dizaines de drapeaux aux couleurs horizontales bleue, blanche et rouge flottent le long de l’un des innombrables canaux de l’impavide campagne néerlandaise. Un paysage de quiétude, digne d’un tableau de maître flamand. À ce détail près que les étendards, parce qu’ils ont été fixés à l’envers, expriment ostensiblement une colère, dépeignent ouvertement une fracture spatiale où se mêlent rejet et revanche. Un soupçon de mépris aussi.

Celui de la ville envers la campagne, des urbains pour les ruraux, de la Randstad - ce poumon économique néerlandais formé par Amsterdam, La Haye, Rotterdam et Utrecht - vis-à-vis des boers, les agriculteurs. Face à ces grandes villes, très à l’aise tant dans le marché unique que dans la mondialisation, les hollandais des champs ont décidé de ne plus se laisser faire.Le point de rupture entre ces deux sociétés intervient en octobre 2019 lorsque le Conseil d’État néerlandais exhorte le pays à respecter les objectifs de l’Union européenne en matière de réduction d’émissions d’oxyde d’azot

:

LEPOİNT: Annulation des sanctions contre des journalistes de France Bleu Pays basqueLe tribunal des prud'hommes de Bayonne a annulé les sanctions prises contre quatre journalistes de France Bleu Pays basque pour des comportements présumés sexistes, dans une décision rendue le 2 octobre 2023.

La source: LePoint | Lire la suite »

BFMTV: Tata Steel annonce la suppression de 800 emplois aux Pays-BasLe géant de l'acier emploie 11.500 personnes aux Pays-Bas . 9.200 d'entre elles travaillent dans son immense aciérie à IJmuiden, à l'ouest d'Amsterdam.

La source: BFMTV | Lire la suite »

20MİNUTES: Diffusion d'images insoutenables à l'Assemblée nationaleUne vidéo des massacres commis par le Hamas sur le territoire israélien sera projetée mardi après-midi dans une salle du Palais Bourbon. Ce film, d’environ trois quarts d’heure, a été réalisé par les autorités israéliennes à partir d’extraits des caméras et de téléphones des commandos du 7 octobre, tués ou faits prisonniers, et d’images captées par des victimes et des secouristes. On y voit des tueries de civils, des cadavres décapités et des corps d’enfants brûlés, selon le récit des journalistes de Libération qui ont assisté à l’une des projections pour la presse.

La source: 20Minutes | Lire la suite »

ACTUFR: Pornic : des idées pour réaménager le port de la Noëveillard | Le Courrier du Pays de RetzLa concertation pour le réaménagement du port de la Noëveillard à Pornic s’achève ce lundi 13 novembre. Les acteurs, collectivités ou associations, ont exprimé leurs souhaits.

La source: actufr | Lire la suite »

BFMTV: Taxation des cryptos: près de 50 pays, dont la France, vont coopérer pour échanger leurs donnéesCes pays veulent mettre en place d'ici 2027 un cadre pour l'échange automatique d'informations entre autorités fiscales à propos des crypto-actifs.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LE_FİGARO: Sabotage des gazoducs Nord Stream : le rôle clé d'un officier ukrainien, selon des médiasSelon le Washington Post, l'opération de sabotage aurait été conçue en maintenant Volodymyr Zelensky dans l'ignorance. Le gouvernement ukrainien n’a pas réagi pour le moment.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »