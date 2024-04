Fortes chutes de neige paralysent les autoroutes du sud de la Suède

De fortes chutes de neige nocturnes ont paralysé plusieurs grandes autoroutes du sud de la Suède ce mercredi 3 avril 2024, des automobilistes et chauffeurs de camions se retrouvant bloqués pendant plus de 10 heures. Les camions font la queue et causent d’importants problèmes de circulation le 3 avril 2024 à Jönköping, dans le sud de la Suède, après de fortes chutes de neige et des vents violents. Le pays a connu un net refroidissement et d’importantes chutes de neige sur la majeure partie du sud du pays entre mardi et mercredi, surprenant de nombreux conducteurs.

