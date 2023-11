Ford, GM, Stellantis : la victoire des grévistes de Detroit va coûter cher aux « Big Three »

Pour Ford, Stellantis et General Motors, qui ont signé l'un après l'autre des projets d'accord avec le syndicat UAW depuis la semaine dernière, le coût de ce mouvement social est élevé. Le paysage concurrentiel aux Etats-Unis va se reconfigurer, car les constructeurs vont devoir s'adapter à la nouvelle donne.Le journal en version numérique dès 22h30 la veille de sa parution1.

Après Ford et Stellantis, General Motors a aussi conclu un accord avec le syndicat UAW. Déclenchée le 15 septembre, cette grève historique a permis aux employés d'obtenir des hausses de salaires conséquentes.

Morgan Stanley s'attend à des accords similaires de la part des équipementiers, alors que Stellantis forme une entreprise commune avec Leapmotor. Stellantis a confirmé mercredi soir que la société mère de Chrysler allait investir 1,5 milliard d'euros pour acquérir environ 20 % du constructeur automobile chinois.

Stellantis adapte son management pour soutenir ses nouvelles activités stratégiques en Chine

Renault a connu une forte progression en octobre et talonne Stellantis.

Stellantis, le constructeur automobile américano-italo-français, confirme ses perspectives ambitieuses pour l'année malgré les coûts de la grève de 40 jours menée aux États-Unis par le syndicat américain des ouvriers de l'automobile.

Le groupe issu de la fusion entre Fiat-Chrysler et PSA a vu ses ventes progresser de 11 % dans le monde au troisième trimestre et son chiffre d'affaires progresser de 7 %.

