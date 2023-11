Football : « Zizou » et une bande de légendes à Bollaert, un match pour encore un peu de bonheur

30/10/2023 15:21:00 lavoixdunord

Zinédine Zidane, Fabien Barthez, Didier Deschamps, Sébastien Chabal et une cohorte de rugbymen, des anciens Lensois fameux en face... Il y aura du bon monde pour la bonne cause à Lens, ce mardi, et un match au profit de l’association « Un sourire, un espoir pour la vie ».