Football (Ligue des nations féminine) : les Bleues efficaces contre la Norvège

,Trois matches, trois victoires. Face à des Norvégiennes qui se sont montrées par intermittence à l’Ullevaal Stadion, privées notamment de trois cadres (Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen et Guro Reiten), les Bleues ont été efficaces, et ce dans une rencontre assez fermée.

… puis un deuxième plus connu sur le second Nommée gardienne numéro une des Bleues à la place de Pauline Peyraud-Magnin – forfait par ailleurs –, Constance Picaud n’a pas pu faire grand-chose sur l’égalisation norvégienne, signée Marit Lund, son premier but en sélection (60e). Mais les Bleues ont montré du caractère en reprenant l’avantage moins de dix minutes plus tard (69e) par le duo inévitable Renard-Bacha.

Les Bleues s'imposent en Norvège en Ligue des nationsL'équipe de France a gagné à Oslo face à la Norvège (2-1) grâce à un but de Wendie Renard et une réalisation contre son camp de Maren Mjelde. Les filles d'Hervé Renard continuent leur carton plein en Ligue des nations avec cette troisième victoire de suite. Lire la suite ⮕

Griedge Mbock et Julie Dufour titulaires avec les Bleues en NorvègeGriedge Mbock et Julie Dufour figurent dans le onze de départ de l'équipe de France qui affronte la Norvège ce vendredi (19 heures), dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des nations. Lire la suite ⮕

Ligue des nations féminine: suivez Norvège-France en directAprès deux victoires en autant de match en Ligue des nations, l'équipe de France féminine veut continuer son carton plein lors de la double confrontation face à la Norvège. Première manche ce vendredi à Oslo (19 heures). Lire la suite ⮕

