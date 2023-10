Football. Coupe de France : Pointe Hague rêve d'un exploit majuscule

Demain, samedi 28 octobre 2023, sera un jour de fête pour l'ES Pointe Hague ! Les joueurs du Nord-Cotentin accueillent l'armada de National 3 Dives-Cabourg au stade Maurice-Soulage de Beaumont-Hague (Manche), conformément au vœu du président Gérard Vauchel : « d'avoir un gros à la maison ».

Depuis le début de saison, le technicien haguais, Arnaud Lacour, vit un rêve éveillé avec son groupe, dont l'épopée en Coupe de France est la preuve. « On gagne en championnat et on est au 6e tour, donc tout va bien. Je n'ai aucun absent à déplorer. C'est du pur bonheur pour un coach quand les joueurs sont mobilisés comme ça », savoure-t-il. Football.

Auteurs d'ores et déjà d'un parcours réussi en Coupe, les Haguais n'ont bien sûr pas envie qu'il se termine demain soir. « On va savourer pleinement et essayer de mettre à mal Dives-Cabourg pour aller chercher la qualification », conclut Arnaud Lacour, sans doute inspiré par l'aventure de l'ES Pointe Hague en 2007-2008, achevée au 8e tour. headtopics.com

