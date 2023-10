Football. Coupe de France. Pierre Pelon : « La solidarité est la valeur essentielle du club… »

Dans la famille Pelon, tous les garçons sont footballeurs ou l’ont été. Pierre (25 ans) est au Mareuil SC. Baptiste (23 ans) a rangé ses crampons depuis 2020. Et Aurélien (19 ans) évolue avec la réserve du FC Lorient en N3. Cela fait 19 ans que l’Aîné des Pelon porte les couleurs mareuillaises. Un attachement qui fait de son numéro 6, la perle rare du MSC.

« Perle rare, ce n’est pas le cas. Dans l’équipe, aucun joueur n’est plus haut que l’autre. À ce poste, je joue souvent avec Come Ferrand. Il y a une bonne entente. »« Il y a quatre/cinq ans, on avait joué Cholet, une équipe de National. Et l’an passé, on avait été éliminé par Les Herbiers au 7e tour, rPour espérer revivre une nouvelle qualification, les Herbretais reviennent un peu tôt sur le chemin du SC Mareuil.

« Cela fait toujours plaisir de jouer une très bonne équipe vendéenne. C’est difficile de confronter à des joueurs de ce calibre, mais ce n’est pas inintéressant. C’est pour cela que nous sommes impatients de jouer. »Hormis la première défaite en début de championnat, Mareuil surfe sur une série de six victoires consécutives : trois en R1 et autant en Coupe de France. headtopics.com

En Coupe de France, dans ces matches à élimination directe, où il faut être bon à « l’instant t », comme l’explique le jeune Maxence Blé (21 ans) du Poiré-sur-Vie, cet esprit de solidarité est un point fort chez les footballeurs mareuillais. Le mot « solidaire » accompagne également Pierre dans sa vie d’homme.à R1, nous sommes montés avec cet état d’esprit, en élevant notre niveau de jeu à chaque fois.

Ce n’est donc pas par hasard si le SC Mareuil est actuellement deuxième de son groupe de R1, à un point de l’ESO La Roche.« Avec notre série actuelle en Coupe et en championnat, nous sommes dans une bonne dynamique. Nous sommes en confiance. » headtopics.com

