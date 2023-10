Foot: Hermoso rejoue et marque avec l'Espagne pour la première fois depuis le scandale du baiser forcé

La meneuse de jeu, âgée de 33 ans, est entrée en jeu à la 68e minute du match de Ligue des nations entre l'Espagne en Italie, à Salerne, et a marqué le but de la victoire à la 89e minute (1-0). «Quelle meilleure sensation que de se sentir à nouveau bien, de marquer le but de la victoire... maintenant je ne peux que sourire!», a-t-elle déclaré à la télévision publique espagnole à l'issue de la rencontre. La N.

«Me protéger de quoi, ou de qui?», s'était interrogée l'ancienne joueuse du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, rappelée pour ce match contre l'Italie et le suivant, le 31 octobre en Suisse. Le 20 août dernier, dans les minutes ayant suivi le sacre mondial de la Roja à Sydney, Luis Rubiales l'avait embrassée par surprise sur la bouche.

