Fonds d’urgence, plan national, accompagnement des personnes... Les punaises de lit s’invitent dans le Budget 2024

Les évènements du Proche-Orient les ont quelque peu chassées de l’actualité. Mais les punaises de lit demeurent un «fléau» et les députés de différents bords entendent bien y consacrer des moyens. Deux amendements ont été déposés en ce sens dans le projet de loi de finances pour 2024, en débat en ce moment à l’Assemblée nationale, ainsi que l’ont remarqué nos confrères de Politico.

» LIRE AUSSI - Samuel Fitoussi: «Les Cent-Jours de la guerre contre les punaises de lit» «Service public de la désinsectisation» La majorité présidentielle propose pour sa part de créer «un fonds d'urgence» abondé à hauteur de 5 millions d’euros. Un montant 46 fois inférieur à celui prévu par la Nupes, rigueur budgétaire oblige.

