Foix : on doit rouler à 30 km/h sur la RD8A refaite à neuf, avenue Ferrières et Général-de-Gaulle

Enfin, la délivrance pour les riverains de la route départementale 8A, appelée avenue Ferrières et Général-de-Gaulle à Foix. Depuis mars 2023, ils connaissaient les joies du bruit des engins de chantier, l'odeur fraîche du bitume, les arrêts imposés par les feux de la circulation alternée... Fin septembre, le chantier de réfection de la route s'est achevé et le trafic a repris normalement. Enfin presque.

Des personnes nous ont fait remonter des problèmes de tout-à-l'égout, lors des réunions de quartier. D'autres riverains nous ont demandé de sécuriser la route. Nous voulions élargir les trottoirs pour améliorer la sécurité, il y a beaucoup de lycéens de Ferrières qui marchent le long de cette route, et favoriser la circulation des poussettes et des personnes à mobilité réduite", détaille Guy Loszach.

