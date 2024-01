Flou autour du bonus écologique 2024 en France

Après une année record pour les ventes de voitures électriques en France, un certain flou règne autour du bonus écologique 2024. Le décret d'application fixant le nouveau barème n'a toujours pas été publié au Journal officiel, même si le ministère de l'Economie confirmait ce mercredi 3 janvier au journal Les Echos que son montant sera bien réduit de 5.000 à 4.000 euros.

Mais à partir de quand? "Le décret sera publié dans les jours qui viennent", nous précise Bercy ce jeudi 4 janvier sans donner donc de date précise. En attendant, "tant qu'il n'y a pas de décret modificatif, les règles actuelles sur les montants des bonus et prime à la conversion restent en vigueur", ajoute Bercy. Le bonus reste donc pour le moment à 5.000 euros, jusqu'à publication du décret. Une précision d'importance car depuis le 15 décembre, et l'entrée en vigueur de nouvelles règles plus restrictives pour être éligible au bonus, le flou règne en concession comme chez les futurs acheteurs d'une voiture électrique. Un bonus modifié depuis le 15 décembre Retour en arrière, il y a 3 semaine





BFMTV » / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

– Ève Gilles (Miss France 2024) nous présente ses parentsPour la première fois depuis son élection, la reine de beauté Eve Gilles a rejoint Quaëdypre, la ville des Flandres où elle a grandi. Lors de cette journée de festivités, elle nous a reçus, en exclusivité, dans la maison familiale avec ses parents.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Les nouveautés de Netflix pour l'année 2024Netflix dévoile ses premières nouveautés de l’année 2024, avec notamment un thriller anglais mettant en scène Sofia Vergara dans le rôle d'une reine de cartel. La plateforme publie également ses audiences réelles, révélant les séries les plus regardées. Parmi elles, 'Maya Stern' et 'Taipei'.

La source: grazia_fr - 🏆 45. / 59 Lire la suite »

Carole Delga détaille les enjeux de l’année 2024 pour le départementLa présidente de la région Occitanie, Carole Delga, se rend à Espezel pour la cérémonie des voeux du maire, le jeudi 4 décembre. Viticulture, eau, mobilité ou encore Rassemblement national, l'élue évoque divers sujets qui concernent le département de l'Aude. Interview.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Les tendances mode pour l'année 2024Découvrez les tendances mode pour l'année 2024, repérées lors des Fashion Week et sur les tapis rouges. Du bermuda revisité à la jupe transparente, faites le point sur les pièces à adopter dès maintenant.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

La cérémonie des Miss France à Dijon attire 5 000 fans5 000 fans assistaient à la cérémonie des Miss France à Dijon, balayant les accusations de concours 'sexiste'. Les Miss ont débuté le spectacle avec un défilé en body à strass.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

En images : Wildlife photographer, les 25 plus belles photos animalières sélectionnées pour le Prix du PublicJusqu'au 31 janvier 2024, vous pouvez voter pour votre cliché préféré

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »