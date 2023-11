Five Nights at Freddy's : tout ce qu'il faut savoir sur le film d'horreur phénomène de 2023

Fans de Freddy Fazbear, votre moment Taylor Swift : The Eras Tour est arrivé ! Five Nights at Freddy's, un film d'horreur réalisé par Emma Tammi et basé sur la populaire série de jeux vidéo du même nom, sort dans les salles françaises ce mercredi 8 novembre.

Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 a été annoncé lors du PlayStation Showcase de mai, et, selon IGN, semble être la suite d'un jeu dérivé de 2019 initialement sorti pour les appareils VR.

ATP 1000, en salle - du 30 octobre 2023 au 5 novembre 2023Le tournoi ATP 1000 en salle se déroulera du 30 octobre 2023 au 5 novembre 2023. Lire la suite ⮕

Five Night At Freddy’s fait un carton terrifiantFive Night At Freddy's est bien parti pour rafler des records au box office, surtout dans le genre de l'horreur au cinéma. Lire la suite ⮕

Le Black Friday 2023 : quels marchands participent et quels sont les plus intéressants ?Le Black Friday, événement populaire en France depuis 2014, revient cette année avec de nombreuses réductions en ligne. Amazon, Cdiscount, Darty, Fnac, Rakuten, Apple, Emma, Dyson et Nike font partie des marchands participants. Lire la suite ⮕

Départ de la Mini Transat 2023 : une traversée de l'Atlantique de douze joursLe départ de la Mini Transat 2023, entre les Canaries et la Guadeloupe, est donné ce samedi 28 octobre 2023 à 14 heures. Au programme, une traversée de l’Atlantique d’une petite douzaine de jours pour les 87 concurrents encore en lice. Le directeur de course s'attend à un départ assez mou, permettant aux participants de bien préparer leur bateau avant le grand trajet. Tout reste à faire pour le podium, en proto comme en série. L'année 2023 sera riche en événements nautiques, avec notamment le départ de The Ocean Race et la Transat Jacques Vabre. Lire la suite ⮕

Les fonctionnalités manquantes des voitures Tesla en 2023Malgré les améliorations depuis 2012, les voitures Tesla restent en deçà des attentes en termes de composants physiques et de développement logiciel. Les fonctionnalités telles qu'Android Auto et Apple CarPlay manquent à bord des véhicules Tesla, ce qui limite leur côté high-tech. Lire la suite ⮕

Bilan de la Coupe du Monde de Rugby 2023 : échec pour l'équipe de FranceMoins d'un an avant les Jeux olympiques de Paris, la Coupe du Monde de Rugby 2023 est vue comme un test miniature. Malheureusement, le XV de France a été éliminé prématurément, ce qui constitue un échec pour l'équipe. Les supporters et les joueurs critiquent l'arbitrage permissif lors du quart de finale contre l'Afrique du Sud. Lire la suite ⮕