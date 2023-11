Five Night At Freddy’s fait un carton terrifiant

fait déjà carton plein. L’adaptation du jeu d’horreur éponyme est sortie aux États-Unis et dans beaucoup d’autres pays depuis le 27 octobre et pour son premier weekend, il fait très fort. Le long-métrage rassemble plus de 130 millions de dollars au box-office. Il brise quelques records au passage. Il s’agit notamment duqui pourtant a rassemblé un grand nombre de fans dès sa sortie.

Pour rappel, le film nous transporte dans la pizzeria de Freddy Fazbear, alors que le nouvel agent de sécurité prend son poste de nuit. Il se rend rapidement compte que des choses pas nettes se déroulent dans ce lieu fermé, et qu’il pourrait ne jamais ressortir de cette expérience vivant. Les premiers trailers étaient prometteurs, bien que l’ambiance glauque à souhait du jeu vidéo soit particulièrement ardue à retranscrire sur grand écran.

Il faudra attendre le 8 novembre pour découvrir ce que le long-métrage a dans le ventre. On y retrouve des acteurs de renom, tels que Josh Hutcherson). Les fameuses animatroniques du jeu vidéo indépendant sont bel et bien de la partie, et semblent plus vraies et terrifiantes que jamais dans cette adaptation visuelle de haut vol.